Gaziantep'te 38 milyon liralık sahte site vurgunu: 14 dolandırıcı tutuklandı

Gaziantep'te internet üzerinden dolandırıcılık faaliyeti yürüten bir şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları mağdur eden şüphelilerin hesaplarında 38 milyon lirayı aşan devasa bir işlem hacmi tespit edildi. Operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP EMNİYETİ'NDEN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan ve hesap hareketlerinde 38 milyon 516 bin 344 lira işlem hacmi olduğu tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.