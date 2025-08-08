İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Gaziantep'te 5 katlı binada yangın paniği: 23 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yangın çıkan 5 katlı binada 23 kişi dumandan etkilendi. Kurtarılan kişiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

8 Ağustos 2025 Cuma 18:41
Gaziantep'te 5 katlı binada yangın paniği: 23 kişi hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yangın çıkan 5 katlı binada 23 kişi dumandan etkilendi.

Özdemirbey Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın altında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerinde çıkan yangın, daha sonra binanın dış cephe kaplamasına sıçrayarak tüm katları sardı.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişiyi kurtardı.

Binada soğutma çalışmaları yapılırken, dairelerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 8 kişi daha kurtarıldı.

Kurtarılan kişiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın sonucu binada hasar oluştu.

