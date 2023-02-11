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Gaziantep'te 532 köyün tamamındaki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi

Gaziantep'te 532 köyün tamamındaki depremzedelere jandarma helikopteriyle yardım malzemesi ulaştırıldı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 15:00 - Güncelleme:
Gaziantep'te 532 köyün tamamındaki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki 532 köyün tamamındaki depremzedelere Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki 532 köyün tamamına Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı koordinesindeki helikopterlerle ulaştırıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı. Daha sonra havalanan 5 helikopter, 58 sortide Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinin 532 dağ köyüne iniş yaptı. 1221 erzak ve gıda kolisi, 500 çadır ve 1371 koli battaniye ile su kolileri jandarma personeli tarafından, depremzedelere dağıtıldı.

"MEHMETÇİK, ÇADIR VE KONTEYNER KURDU"

Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katılırken çadır ve konteyner kurulumunda da diğer ekiplere destek sağladı.

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