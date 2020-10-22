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Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların saat 17.00'den sonra sebze-meyve pazarına girmesi yasaklandı.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 15:47
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Davut Gül başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların saat 17.00'den sonra sebze-meyve pazarına gitmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kafe, kıraathane, çay ocağı gibi yeme içme yerlerinde bulunan küçük masalarda sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle masa etrafında kullanılan tabure/kürsü tarzı oturma düzeninin en fazla 2 tabure olacak şekilde oluşturulmasına ve bu 2 kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil aynı yöne bakacak şekilde düzenlenmesine karar verildi."

Denetimler sonucunda, evde izolasyonda kalması gerekirken başta konutlarını terk etmek olmak üzere değişik şekillerde buna aykırı hareket edenlerin hakkında mezkur genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemlerin yapılacağı bildirilen açıklamada, bu kişiler hakkında TCK'nin 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bu kişilerin yurt veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacağı ifade edildi.

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