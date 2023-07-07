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Gaziantep'te ağır hasarlı 2 bina çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı yan yana olan biri 4 katlı diğeri 2 katlı olan 2 bina çöktü. Binaların yıkılma anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

7 Temmuz 2023 Cuma 00:09 - Güncelleme:
Gaziantep'te ağır hasarlı 2 bina çöktü
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ulus Caddesi üzerinde yan yana bulunan ve ağır hasarlı olan biri 4 diğeri 2 katlı bina çöktü. Olay yerine iş makineleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binanın altındaki dükkanların ise iki gün önce yetkililer tarafından boşaltıldığı öğrenildi.

Binaların yıkılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar binanın aniden çöktüğünü ve bazı şahısların daha önce binalardan demir çıkartmaya çalıştığını ileri sürdü.

Öte yandan, herhangi bir tehlikeye karşı hasarlı binaların çevresine polis şeridi çekildi.

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