Gaziantep'te av faciası: Kuzenini yanlışlıkla vurdu

Kahreden olay, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kar yağışı sonrası İsmail K. ve kuzeni Ahmet Çelikçi (22) birlikte ava çıktı.

Av sırasında İsmail K.'nin elindeki tüfek yanlışlıkla ateş alarak kuzeni Ahmet Çelikçi'ye isabet etti. Olay sonrası vücuduna isabet eden kurşunla ağır yararlanan Çelikçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelikçi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı kuzen İsmail K. ise gözaltına alındı.