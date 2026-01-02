İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0247
  • EURO
    50,5332
  • ALTIN
    6057.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te av faciası: Kuzenini yanlışlıkla vurdu
Güncel

Gaziantep'te av faciası: Kuzenini yanlışlıkla vurdu

Oğuzeli ilçesinde ava çıkan iki kuzenden biri, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 22 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu.

IHA2 Ocak 2026 Cuma 10:27 - Güncelleme:
Gaziantep'te av faciası: Kuzenini yanlışlıkla vurdu
ABONE OL

Kahreden olay, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kar yağışı sonrası İsmail K. ve kuzeni Ahmet Çelikçi (22) birlikte ava çıktı.

Av sırasında İsmail K.'nin elindeki tüfek yanlışlıkla ateş alarak kuzeni Ahmet Çelikçi'ye isabet etti. Olay sonrası vücuduna isabet eden kurşunla ağır yararlanan Çelikçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelikçi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı kuzen İsmail K. ise gözaltına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.