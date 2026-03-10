Gaziantep'te baskın: DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı.

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon neticesinde, ülkeye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve 2015-2017 yılları arasında Suriye/Halep bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.S. isimli 1 şüpheli şahıs Nurdağı ilçesinde yakalandı.

Şahsın adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.