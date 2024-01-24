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Gaziantep'te bir düğünde çevredekilere aldırış etmeden silah patlattılar

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir düğünde gelin ve damat yakınları tarafından peş peşe silahlar patladı. Gelin ve damadın yakınları, çocukların olmasına aldırış etmeden silahları doldur boşalt yaparcasına arka arkaya ateşledi.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 11:43 - Güncelleme:
Gaziantep'te bir düğünde çevredekilere aldırış etmeden silah patlattılar
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde yine silahlar konuştu. Düğün töreni nedeniyle bir araya gelen gelin ve damadın yakınları oyun oynadıkları esnada evlerin de bulunduğu meydanda eğlenmek istedi. İddiaya göre, gelin ve damadın yakınları çocukların yanında şarjörleri doldur boşalt yaparcasına silahlarını defalarca ateşledi. Çocuklar da o anlara tanıklık ederken, büyüklerin onların hayatını tehlikeye atması dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan görüntüler mahalle sakinleri tarafından kaydedilirken, çocukların yere düşen boş kovanları toplaması ve silahın tutukluluk yapması da dikkat çekti.

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