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Gaziantep'te bir PTT şubesi Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir PTT şubesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:28
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Gaziantep kent merkezindeki PTT şubesinde görev yapan Hasan Murat B, İslahiye ilçesindeki PTT şubesinde 3 gün geçici görev yaptı.

Hasan Murat B'nin görevi tamamlandıktan sonra Şahinbey ilçesindeki PTT şubesindeki çalışma arkadaşı Emrah C'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hasan Murat B'nin Emrah C. ile temas edenler arasında bulunması nedeniyle İslahiye ilçesindeki PTT şubesi de karantinaya alındı.

PTT şubesi belediye ekiplerince dezenfekte edildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik şeridi çekildi ve uyarı yazısı asıldı.

PTT şubesindeki 7 çalışan da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacak.

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