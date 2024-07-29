Gaziantep'te boya fabrikasında yangın

Körkün Sanayi Sitesi Osmanbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İşçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Fabrikanın yanındaki 2 iş yerine de sıçrayan yangın, 8 itfaiye aracı ve 45 personelin müdahalesiyle söndürüldü.

3 aracın da hasar aldığı yangında dumandan etkilenen bir işçi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan fabrikanın yanındaki başka bir fabrikada çalışan Nurettin Bulduk, gazetecilere, çalıştığı sırada yangını duyduğunu ve patronunun uyarısıyla makineyi kapatıp dışarı çıktığını anlatarak, "Yangın sırasında patlama da oldu. Patlama anında akan sıvı alevle birlikte yolu kaplayarak gelmiş. İtfaiyeler gelip söndürdü. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.