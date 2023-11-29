Gaziantep'te çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan Belkıs Millet Bahçesi içerisinde yer alan çocuk parkında 3 gün önce yaşanan yangınla ilgili gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan Belkıs Millet Bahçesi'ndeki çocuk parkında, 26 Kasım Pazar günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, park kullanılamaz hale gelmişti.