Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25-30 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 34 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 11'i savcılıktan serbest bırakıldı. 5 zanlının ise işlemleri sürüyor.

