İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9707
  • EURO
    50,6348
  • ALTIN
    5971.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 9 kişi tutuklandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25-30 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 34 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 11'i savcılıktan serbest bırakıldı. 5 zanlının ise işlemleri sürüyor.

  • terör operasyonu
  • DEAŞ şüphelileri
  • Gaziantepe tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.