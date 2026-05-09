İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te dehşete düşüren kaza! Çocuğa çarpıp arkasına bakmadan kaçtı
Güncel

Gaziantep'te dehşete düşüren kaza! Çocuğa çarpıp arkasına bakmadan kaçtı

Gaziantep'te sokaktan hızla geçen bir motosiklet, ailesiyle yolda yürüyen küçük kız çocuğuna çarparak olay yerinden kaçtı. Dehşete düşüren feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA9 Mayıs 2026 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
Gaziantep'te dehşete düşüren kaza! Çocuğa çarpıp arkasına bakmadan kaçtı
ABONE OL

Olay, 8 Mayıs günü öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ailesiyle yürüyen 4 yaşlarındaki bir kız çocuğuna sokaktan hızla geçen motosiklet çarptı.

Olay sonrası motosiklet durmadan olay yerinden kaçarken çarptığı çocuk ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından ayağa kaldırılan ve bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan küçük kızın vücudunda kırıklar olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DEHŞETE DÜŞÜREN KAZA KAMERADA

Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin ailesiyle yolda yürüyen küçük kız çocuğuna hızla çarparak olay yerinden kaçma ve küçük kızın metrelerce savrulma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ve olay yerinden kaçan motosikletliye tepki gösterme anları da dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma ve kaçan motosikletliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.