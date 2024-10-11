Gaziantep'te DEM ve BDP'ye terör operasyonu! İl ve ilçe başkanlarına gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK terör örgütüne yönelik başlattığı soruşturma çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, DBP Gaziantep İl Eş Başkanı Mehmet Ö., DBP Şahinbey İlçe Eş Başkanı Müslüm D. ve DEM Parti Şahinbey İlçe Eş Başkanı Mustafa T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonla ilgili detaylar ve şüphelilerin bağlantıları üzerine soruşturma devam ediyor. Emniyet yetkilileri, operasyonun terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine yönelik kararlı bir adım olduğunu vurguladı.