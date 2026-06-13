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Gaziantep'te deprem oldu: AFAD detayları duyurdu

AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 00:25 - Güncelleme:
Gaziantep'te deprem oldu: AFAD detayları duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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