Gaziantep'te depremde yıkılan sitenin inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan sitenin ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen inşaat mühendisi A.G. hakkında, ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğunun tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.G'yi yakaladı.

A.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

GAZİANTEP'TE DEPREMDE YIKILAN SİTENİN MÜTEAHHİDİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında dün "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirilen Akay, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.