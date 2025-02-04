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  • Gaziantep'te depremin 2. yılı dolayısıyla 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
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Gaziantep'te depremin 2. yılı dolayısıyla 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Gaziantep'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde eğitim öğretime 1 gün ara verilecek.

AA4 Şubat 2025 Salı 13:28 - Güncelleme:
Gaziantep'te depremin 2. yılı dolayısıyla 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
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Valilikten yapılan açıklamada, deprem felaketinin yıl dönümü münasebetiyle 6 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır." denildi.

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