Güncel

Gaziantep'te depremin yaraları sarılıyor: İş yerleri teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan 50 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi.

1 Ekim 2025 Çarşamba 15:30
Gaziantep'te depremin yaraları sarılıyor: İş yerleri teslim edildi
Küçük Sanayi Sitesi'nde inşa edilen 100 metrekarelik 80 iş yerinden 50'sinin yapımı tamamlandı. Bunların anahtarları, depremde iş yerleri yıkılan esnafa verildi.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde en fazla mağduriyet yaşayan kesimlerden birinin de sanayi esnafı olduğunu belirterek, yeni iş yerlerinin esnafın yeniden ayağa kalkmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Yetim ise yeni iş yerlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaporta ustası Murat Yılmaz da "2,5 yıl sonra iş yerine kavuştum. Bu vesileyle hayata yeniden bağlandım. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

