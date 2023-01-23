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Gaziantep'te ele geçirildi: Tam 3 milyon

Gaziantep'te bir araç ile iş yerinde yapılan aramalarda 3 milyon 70 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

IHA23 Ocak 2023 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
Gaziantep'te ele geçirildi: Tam 3 milyon
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç ile iş yerine yönelik gümrük kaçağı makaron operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 milyon 70 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevinde gönderildi

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