24 Ocak 2026 Cumartesi
Gaziantep'te bir kadın, boşandığı eski kocası tarafından başına kezzap dökülerek ağır yaralandı. Genç kadının yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Cani eski eski koca tutuklandı.

IHA24 Ocak 2026 Cumartesi 14:12 - Güncelleme:
Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi S.Ç (31) evinde yalnız olduğu sırada eski kocası A.K. (36) eve geldi.

Eve girer girmez S.Ç'yi bağlayan eski koca A.K., kadının başına kezzap döktükten sonra yakınlarını arayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen S.Ç'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YÜZDE 99 GÖRME KAYBI YAŞADI

Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan eski koca A.K. ise daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

