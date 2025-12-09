İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5878
  • EURO
    49,6202
  • ALTIN
    5757.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te feci cinayet: 4 çocuk annesi eşi tarafından tüfekle vuruldu
Güncel

Gaziantep'te feci cinayet: 4 çocuk annesi eşi tarafından tüfekle vuruldu

Gaziantep'te, 4 çocuk annesi kadın eşi tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

IHA9 Aralık 2025 Salı 14:03 - Güncelleme:
Gaziantep'te feci cinayet: 4 çocuk annesi eşi tarafından tüfekle vuruldu
ABONE OL

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti. Katil zanlısı, olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde İslahiye ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve bu nedenle evden kaçarak Kayseri'ye giden 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan (40) ile onu tekrar eve getiren eşi Osman Kaplan (45) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Osman Kaplan eşi Ayşe Kaplan'a pompalı tüfekle ateş etti. Daha sonra durumu yakınlarına söyleyen saldırgan koca, jandarmaya ihbarda bulunulmasını istedi.

4 ÇOCUK ANNESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, başından vurulan Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı koca Osman Kaplan ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.