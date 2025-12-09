Gaziantep'te feci cinayet: 4 çocuk annesi eşi tarafından tüfekle vuruldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti. Katil zanlısı, olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde İslahiye ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve bu nedenle evden kaçarak Kayseri'ye giden 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan (40) ile onu tekrar eve getiren eşi Osman Kaplan (45) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Osman Kaplan eşi Ayşe Kaplan'a pompalı tüfekle ateş etti. Daha sonra durumu yakınlarına söyleyen saldırgan koca, jandarmaya ihbarda bulunulmasını istedi.

4 ÇOCUK ANNESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde, başından vurulan Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısı koca Osman Kaplan ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.