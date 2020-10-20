İSTANBUL 19°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2020 Salı / 3 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8954
  • EURO
    9,3183
  • ALTIN
    483.937
  • BIST100
    1210
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te feci olay! Lokomotif otomobile çarptı: 2 ölü
Güncel

Gaziantep'te feci olay! Lokomotif otomobile çarptı: 2 ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte hafif ticari araca lokomotif çarptı. Kaza sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

AA20 Ekim 2020 Salı 12:30 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 12:30
ABONE OL

Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Sadettin Kara yönetimindeki 77 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e giden ve bağlı vagon bulunmayan lokomotif çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Kara ile yanında bulunan çocuklar Ela Nur Soysal (6) ile Zeynep Azra Soysal (8) itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Nurdağı ve İslahiye İlçe Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Kara ile Zeynep Azra Soysal yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunan Ela Nur Soysal'ın ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.