Gaziantep'te hareketli dakikalar... Şüpheli şahıs taksi şoförünü rehin aldı

Gaziantep'te yaşanan rehine olayı korku dolu anlara sahne oldu. Taksiye binen bir şüpheli, şoförü silahla rehin alarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerine taksi içinden ateş açılması üzerine gerilim doruk noktasına ulaştı; araç ancak uyarı ateşiyle durdurulabildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ SİLAHLA REHİN ALINDI

Merkez Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde taksiye binen şüpheli, şoförü silahla rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekiplerine taksi içerisinden ateş edildi. Araç, polisin uyarı ateşi sonucu durduruldu.

ARAÇTAN RUHSATSIZ POMPALI TÜFEK ÇIKTI

Araçtan şüpheli S.Ç, arkadaşı G.Y. ve taksi şoförü R.Y. çıkarıldı. Şüpheli S.Ç'nin bulunduğu koltukta ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, arkadaşı G.Y'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.