İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8223
  • EURO
    7,5691
  • ALTIN
    379.237
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Güncel

Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 260 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:40
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinde görevli 260 polisin katılımıyla Vatan, Hacıbaba, Akdere, Ulaş, Aydıntepe, Bekirbey ve Özgürlük mahallelerinde "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda mahalleleri ablukaya alan ekipler, tüm sokakların girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve belirlenen adreslerde arama gerçekleştirdi.

Operasyonda "Uyuşturucu imal ve ticareti" ile "Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada ise 550 gram eroin, 700 gram esrar, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 410 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 5 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zenginlerin gözdesi dev timsahlara kaldı! İşte o savaş anı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.