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  • Gaziantep'te husumetli kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Gaziantep'te husumetli kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep'te bir büfenin önünde husumetli iki şahıs arasında çıkan kavga kanlı bitti. Taraflardan birinin silahını ateşlediği kavgada, bir kişi yaşamını yitirdi.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Gaziantep'te husumetli kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Olay, Esentepe Mahallesi Titizler Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Karadağ (65) büfede tartıştığı kimliği belirsiz şahıs tarafından silahla vuruldu. Karadağ yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karadağ'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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