İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3582
  • EURO
    32,8548
  • ALTIN
    1987.51
  • BIST100
    8450.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te inşaat alanındaki kabloları çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
Güncel

Gaziantep'te inşaat alanındaki kabloları çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Gaziantep'te 3 farklı inşaat şantiyesine gelen hırsızlar, yaklaşık 850 bin lira değerindeki kabloları çalarak kaçtı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla olaya karışan hırsızları kıskıvrak yakaladı.

IHA31 Ocak 2024 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Gaziantep'te inşaat alanındaki kabloları çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
ABONE OL

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden 3 farklı inşaat şantiyesine gelen hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 850 bin lira değerinde kabloyu araca yükleyerek kaçtı. Şantiye personeli kabloların eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

ŞEHİTKAMİL POLİSİ HIRSIZLARI KISKIVRAK YAKALADI

Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre tespit etti. Yapılan incelemelerde 2 hırsızı tespit etti. Çalışmalarını genişleten Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliklerini tespit ettiği 2 hırsızı çaldıkları malzemelerle kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞANTİYEDEN KABLO HIRSIZLIĞI KAMERADA

Şehitkamil'deki 3 farklı inşaat şantiyesinde yaşanan hırsızlık anı ise güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların iş yerinden kabloları araca yükleyerek kaçmaya çalıştıkları görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.