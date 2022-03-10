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  • Gaziantep'te işçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Gaziantep'te işçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep'te enerji santralinde çalışırken elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı. Özkan Tüzün'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İzmir'e gönderilmek üzere çalışma arkadaşlarına teslim edildi.

AA 10 Mart 2022 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 15:28
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Şehitkamil ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir enerji santralinin trafo ünitesinde çalışan Özkan Tüzün (55) ile Yılmaz Aygül (48), elektrik akımına kapıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tüzün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Aygül, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan Tüzün'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İzmir'e gönderilmek üzere çalışma arkadaşlarına teslim edildi.

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