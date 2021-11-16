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Gaziantep'te kadın cinayeti

Gaziantep'te bir kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

AA16 Kasım 2021 Salı 12:21 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 12:21
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Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin 40'lı yaşlarda bir kadına ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı veya zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.

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