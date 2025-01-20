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Güncel

Gaziantep'te kahreden olay! Evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş yaşamını yitirdi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Gaziantep'te kahreden olay! Evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
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Belkıs Mahallesi Karakoç Sokak'taki iki katlı evin üst katında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekipler, evde bulunan 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm Çelik kardeşlerin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocukların cesetleri, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu da olay yerinde inceleme yaptı.

İki kardeşin evde yalnız, annelerinin dışarıda olduğu öğrenildi.

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