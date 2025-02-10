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Gaziantep'te kamyonet kazası: 1 ölü 1 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 18:43 - Güncelleme:
Gaziantep'te kamyonet kazası: 1 ölü 1 yaralı
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Ahmet Çiftçi (45) idaresindeki 06 ETJ 08 plakalı kamyonet, Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler mevkisinde Y. T. (26) idaresindeki 02 AEF 018 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Ahmet Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyonette bulunan ve yaralanan 1 kişi ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü Y.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir süre kapanan yol trafiğe tekrardan açıldı.

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