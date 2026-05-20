  • Gaziantep'te korku dolu anlar: İş yeri sahibiyle tartıştı, kurşun yağdırdı
Güncel

Gaziantep'te korku dolu anlar: İş yeri sahibiyle tartıştı, kurşun yağdırdı

Gaziantep'te bir işyerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın iş yerine ateş açma anları ise kameraya yansıdı. Yakalanan şahsın, iş yerinde çalışan bir kıza telefonla rahatsızlık vermesine tepki gösteren işyeri sahibi ile tartıştığı için olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
Olay, 19 Mayıs günü Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. isimli şahıs, pompalı tüfekle önüne geldiği iş yerine bir kaç el ateş etti.

Olay anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından olayı gerçekleştiren S.Ö. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahsın, iş yerinde çalışan bir kıza telefonla rahatsızlık vermesine tepki gösteren işyeri sahibi ile tartıştığı için olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

