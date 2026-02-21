Gaziantep'te korkunç olay: Altın yüzük için kadını bıçakladılar

Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'ta dün evine giren M.M. (22) ve H.M. (27) tarafından bıçaklanan Emine Yusuf (55), kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yusuf'un cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Cenaze, işlemlerin ardından kadının yakınlarına teslim edildi.

OLAY

Dün, Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'taki ikamete giren M.M. ve H.M, anne Emine Yusuf ile kızı Z.V'yi (15) bıçakla yaralamış, evdeki altın yüzük ile 2 cep telefonunu gasbederek kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheli ile olayın azmettiricisi M.V'yi gözaltına almıştı.

