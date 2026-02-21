İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te korkunç olay: Altın yüzük için kadını bıçakladılar
Güncel

Gaziantep'te korkunç olay: Altın yüzük için kadını bıçakladılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evine giren iki kişinin bıçaklayarak ziynet eşyasını gasbettikleri kadın hastanede yaşamını yitirdi.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
Gaziantep'te korkunç olay: Altın yüzük için kadını bıçakladılar
ABONE OL

Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'ta dün evine giren M.M. (22) ve H.M. (27) tarafından bıçaklanan Emine Yusuf (55), kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yusuf'un cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenaze, işlemlerin ardından kadının yakınlarına teslim edildi.

OLAY

Dün, Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'taki ikamete giren M.M. ve H.M, anne Emine Yusuf ile kızı Z.V'yi (15) bıçakla yaralamış, evdeki altın yüzük ile 2 cep telefonunu gasbederek kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheli ile olayın azmettiricisi M.V'yi gözaltına almıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.