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Gaziantep'te koronavirüs tedbiri: Kırsal mahallelere giriş ve çıkışlar 5 gün yasaklandı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kırsal mahallelere giriş ve çıkışlar 5 gün boyunca yasaklandı.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 09:11 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 09:11
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Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda koronavirüsle mücadelede yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 08.00 itibarıyla 9 ilçeye bağlı kırsal mahallelere giriş ve çıkışlar 26 Mayıs 2020 Salı günü saat 00.00’a kadar yasaklandı.

Söz konusu mahallelere giriş ve çıkış yapan vatandaşların koordinesi ve takibi muhtarlar tarafından sağlanacak.

Ayrıca ihmali bulunan muhtarlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi.

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