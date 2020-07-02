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Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri nedeniyle 14 ev karantinaya alındı

Gaziantep İslahiye'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 ev karantinaya alındı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 17:46 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 17:46
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45 kilometreyle ilçe merkezine bağlı en uzak mahalle olan Yeniceli Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki anne M.D. ile 38 yaşında oğlu M.D, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kilis Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede, anne ve oğlunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine mahalledeki 14 ev ve 65 kişi 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalledeki evler İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilirken, jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı ve güvenlik şeridi çekildi.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

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