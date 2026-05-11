İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3813
  • EURO
    53,5096
  • ALTIN
    6880.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te otomobil ile çekici çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Gaziantep'te otomobil ile çekici çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde çekiciyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
Gaziantep'te otomobil ile çekici çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Veysel Yılgın (24) idaresindeki 27 APT 186 plakalı otomobil, 4. Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Caddesi'nde, karşı yönden gelen S.G. (63) yönetimindeki 59 AEY 836 plakalı çekiciyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ayşe Demirbaş (34), Hümeyra Demirbaş, Filiz Yılgın ve kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşe Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.