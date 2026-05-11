Gaziantep'te otomobil ile çekici çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Veysel Yılgın (24) idaresindeki 27 APT 186 plakalı otomobil, 4. Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Caddesi'nde, karşı yönden gelen S.G. (63) yönetimindeki 59 AEY 836 plakalı çekiciyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ayşe Demirbaş (34), Hümeyra Demirbaş, Filiz Yılgın ve kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşe Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.