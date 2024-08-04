Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ahmet G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet B. (65) yönetimindeki traktör Karkamış yolu Yakacık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından otomobildekilere yardım için traktörden inen Mehmet B'ye ise plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalede Mehmet B. ile Ahmet G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.