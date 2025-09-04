İSTANBUL 30°C / 22°C
4 Eylül 2025 Perşembe
Gaziantep'te pes dedirten et hilesi: Kasap mühürlendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tüketim tarihi geçen ürün satan kasap kapatılarak para cezası uygulandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, 'Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz.' dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şahinbey Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte "et bankası" isimli iş yerini denetlediklerini belirtti.

Tahmazoğlu, "Temiz etleri çekiyormuş gibi yapıp çekmeden gizli bölmeye ayırıp, bozulmuş ve pis etleri makinede çekerek vatandaşımıza satan iş yeri belediyemiz tarafından kapatılmış, para cezası uygulanmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkın sağlığıyla oynanmasına, vicdansızlara asla ve asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tahmazoğlu tarafından paylaşılan görüntülerde, zabıta ekiplerinin kıyma makinesini yan tarafa çektiğinde duvarda bir bölme bulunması, kıyma makinesinin altına yapılan düzenek, tarihi geçmiş, satışa uygun olmayan etler ve ürünler ile işletmenin kapatılması yer alıyor.

"GÜVENİLİR GIDA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde, vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi;

Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum.

  • Gaziantep Şahinbey
  • tüketim tarihi geçen ürün
  • para cezası

