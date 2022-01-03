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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin iki şüpheli yakalandı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:25
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ocak Cumartesi günü pitbull cinsi köpeğin merkez Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde Ufuk Göçmen'e (43) saldırmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Saldırının R.K'nin evinde gerçekleştiği ve Göçmen'in şikayetçi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"R.K. isimli şüpheli dün yakalanmış, G.Ç. isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine köpek, G.Ç. isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiştir. Yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır."

Önceki gün merkez Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısında Ufuk Göçmen yaralanmıştı.

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