Gaziantep'te PYD/PKK'li bir terörist yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terör örgütü PYD/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan terörist tutuklandı.
- AA
Suriye'nin Aynularab bölgesinde terör örgütü PYD/PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen terörist tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü PYD/PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren A.A'nın (25), yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.
Şüphelinin Kepenek Mahallesi'nde ikamet ettiğini öğrenen ekipler, düzenledikleri operasyonda A.A'yı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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