  
  
  • Gaziantep'te siber vurgunculara darbe! 32 vatandaşı tuzağa düşürdüler
Güncel

İnternet üzerinden araç, telefon ve ev eşyası satışı vaadiyle vatandaşın cebine göz diken siber dolandırıcılar jandarma engeline takıldı. Gaziantep merkezli operasyonda, icra dosyası kapatma yalanıyla birlikte toplam 2 milyon 961 bin TL toplayan şebeke deşifre edildi. Gözaltına alınan 41 şüpheliden 4'ü tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderilirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İHA6 Nisan 2026 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Gaziantep'te 32 vatandaşı 2 milyon 961 bin 887 TL para toplayarak dolandırdığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Mart ayı içerisinde 32 vatandaşı toplam 2 milyon 961 bin 887 TL para toplayarak dolandıran 41 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Şüpheli şahıslardan 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

