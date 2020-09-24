24 Eylül 2020 Perşembe 15:29 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 15:38

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" Gaziantep'te başladı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise TEKNOFEST'in Anadolu kenti olan Gaziantep'te yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

TEKNOFEST için yola çıktıklarında bir hayalinin olduğunu belirten Bayraktar, "Dünyada en ileri teknolojileri geliştiren bir Türkiye'nin hayalini kuruyorduk. Bugün bu hayali tüm genç kardeşlerimizle milyonlarla paylaşıyoruz." dedi.

Festivalin koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan Bayraktar, festivalde tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Pandemiye rağmen rekor başvuru olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu yıl pandemiye rağmen rekor seviyede başvuru aldık adeta dünyayı buraya getirdik diyebilirim. 7 binden fazla takım toplamda 100 bin genç bulunuyor. Bunlar yarışmalara başladı. Genç kardeşlerim 1 yıldır bu yarışmalara hazırlandı ve eğer yarışmalar yapılmasaydı emekleri, hayalleri, zayi olacaktı ve motivasyonları düşecekti. Onların heyecanı sönmesin projelerine dört elle sarılıp devam etsinler diye TEKNOFEST'e sadece yarışmalarla devam ediyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin tam bağımsız güçlü ve müreffeh olabilmesinin yalnızca teknolojiyi kullanmakla değil hayal eden, araştıran ve onu geliştirip üretmekle mümkün olabileceğine dikkati çekti.

TEKNOFEST'in geleceği inşa eden gençlerin yer aldığı platform olduğunu vurgulayan Bayraktar, "TEKNOFEST zorluklardan yılmayan, yenilikten kaçmayan araştırıp geliştirmekten yorulmayan gençlerin yeridir. Hürkuş gibi birçok ismin yaşadığı yeniden doğuşun ismidir" dedi.