Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te polis, sosyal medya hesapları üzerinden 4 kişinin terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan operasyon ile yakalanan 4 kişi adli makamlara çıkarıldı. Şahıslardan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si ise hakkında ise adli kontrol kararı uygulanarak yurt dışı yasağı konuldu.