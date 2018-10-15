Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Leyla Aydın (31) idaresindeki 33 CDK 07 plakalı otomobil, Nizip-Birecik karayolu Dutlu Mahallesi yakınlarında Mehmet Karadeniz’in (62) kullandığı 27 F 5984 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle fıstık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Karadeniz (62) ve yanında bulunan Fehile Sinacı (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan aynı araçtaki Meliha (61) ve Emine Karadeniz (28) ile Adem (7), Emine Ezgi (2) ve Hamza Sinacı (9) 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Diğer aracın sürücüsü Leyla Aydın, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA