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Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA11 Nisan 2025 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü
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Seyfettin Çimen (57) idaresindeki 27 ACU 75 plakalı otomobil, İslahiye-Kilis kara yolu Yolbaşı Mahallesi mevkisinde İsa Kıllı'nın (22) kullandığı 27 AHN 220 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede sürücülerden İsa Kıllı ile Mustafa Kadan'ın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü ile Kübra İnci (28) ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada, kaza sonrası alev alan hafif ticari araca itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangını söndürdüğü öğrenildi.

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