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Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

IHA28 Mart 2020 Cumartesi 19:00 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 19:00
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Kaza, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Beytullah B. idaresindeki 27 R 6848 plakalı transit araç, Bayram G. kontrolündeki 34 BLU 289 plakalı araca arkadan çarptıktan sonra refüje savrularak devrildi. Kaza sonucu transit içerisinde bulunan sürücü Tuncay Beytullah B. ile diğer 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerindeki trafik akışı ise kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Başkan Erdoğan MİT Başkanı Fidan ile görüştü

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