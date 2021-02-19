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Gaziantep'te trafik kazası: 83 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep'te, motosikletin çarptığı İsmail Özdemir (83) hayatını kaybetti.

DHA19 Şubat 2021 Cuma 14:35 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 14:35
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Kaza, dün akşam saatlerinde Bekirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bulunduğu sokakta dolaşan İsmail Özdemir'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaçarken, yaralanan Özdemir ise olayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

İsmail Özdemir'in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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