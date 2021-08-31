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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Gaziantep'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 301 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

DHA31 Ağustos 2021 Salı 09:06 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 09:06
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen şüphelilere yönelik özel harekatçıların da desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 986 gram bonzai, 535 gram sentetik uyuşturucu, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök kenevir, 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 301 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 285'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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