Güncel

Gaziantep'te vahşet! 3 çocuk annesi kadını uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından evinde silahla öldürüldü. Olay anından önce zanlının eve giriş görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

25 Kasım 2025 Salı 13:54
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısının olay öncesi eve giriş anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zehra Özkan (45) şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı kocası Recep Özkan (48) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Üç çocuk annesi kadın, daha sonrasında Nizip ilçesinde amcasının evinde yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde eve gelen koca Recep Özkan, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Zehra Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISININ EVE GELİŞ ANI KAMERADA

Katil zanlısının cinayet öncesi eve giriş anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken olayı anlatan Zehra Özkan'ın amcası Abdullah Alkan, "Uzaklaştırma kararı var ve hala devam ediyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelmiş. Geldiğini biz görmedik. Fırsat kollayıp binaya girmiş. Üst kata çıkmış ve gelinimi tehdit ettikten sonra da yeğenim olan eşine silahla ateş etmiş" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca Recep Özkan'ı yakalama çalışmalarının ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

