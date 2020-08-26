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Gaziantep'te vahşet! Gözü dönmüş koca 22 yaşındaki eşini defalarca bıçakladı

Gaziantep'te, kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

IHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:50 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:50
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe A. (22) ile kocası Hasan A., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Hasan A., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Yaşanan olayın ardından ağır yaralanan Ayşe A., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olaydan hemen sonra kaçan katil zanlısı Hasan A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.

Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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