İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    323.143
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'te yaklaşık 20 yıl önce yaşanan cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı
Güncel

Gaziantep'te yaklaşık 20 yıl önce yaşanan cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde Gündüz Karademir'in yaklaşık 20 yıl önce öldürülmesiyle ilgili annesi ve iki kardeşi tutuklandı.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi00:43 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 00:43

Araban Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yukarıkaravaiz Mahallesi Su Deresi mevkisindeki bir tarlada 21 Şubat perşembe günü yapılan kazı çalışmalarında bulunan kemiklerin yaklaşık 20 yıl önce kaybolan Gündüz Karademir'e ait olduğu belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Karademir'in öldürüldüğü bilgisine ulaşan jandarma ekiplerince Gaziantep ve Adana'da düzenlenen operasyonla, Karademir'in annesi Zeynep, kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta'nın da aralarında yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si de savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karademir'in annesi Zeynep, kardeşleri Hasan Karademir ve Cemile Balta, tutuklandı, diğer kardeşi İ.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'

Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu! 'Şimdi biz ne yapacağız'
Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu! 'Şimdi biz ne yapacağız'

Esed'in katliamcı komutanlarının Türkiye korkusu! 'Şimdi biz ne yapacağız'

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.